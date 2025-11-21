  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে ৫০ বস্তা ভেজাল সার জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:৪৪ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ভেজাল সার বিক্রির দায়ে হেলাল উদ্দিন (২৭) নামে এক ব্যক্তিকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের হরিনাথপুর বাজারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করা হয়। এ সময় ভেজাল ৫০ বস্তা জিপসাম সার জব্দ করে তারা। পরবর্তীতে সারগুলো মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান,
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, হেলাল উদ্দিন নামের এক অটোচালক গোপনীয়ভাবে বগুড়ার ধুনট থেকে ভেজাল সার এনে বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করছেন। এতে প্রান্তিক কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতারিত হচ্ছেন। সেই প্রেক্ষিতে আজ অভিযান চালিয়ে ৫০ বস্তা ভেজাল সার জব্দ ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

তিনি জানান, ভবিষ্যতে তিনি আর ভেজাল সার বিক্রি করবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছেন। ভেজাল সার মজুত ও বিক্রি রোধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, থানা পুলিশ ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

