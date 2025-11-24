কালকিনিতে মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত

কালকিনিতে মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত
মাদারীপুরের কালকিনিতে মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কায় রাকিব মোল্লা নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে তার বন্ধু রবিন।
রোববার (২৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার শিকারমঙ্গল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রাকিব মোল্লা উপজেলার উত্তর রমজানপুর গ্রামের সাহাবুদ্দিন মোল্লার ছেলে ও রমজানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। আহত রবিন একই গ্রামের আলাউদ্দিন মোল্লার ছেলে।
পুলিশ, স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নিজ এলাকা থেকে রাকিব তার বন্ধু রবিনকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে কালকিনি উপজেলার দিকে যাচ্ছিল। পথে শিকারমঙ্গল এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা সার্বিক পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়।
এতে সড়কে ছিটকে পড়ে যায় রাকিব ও রবিন। পরে স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাকিবকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত রবিনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। নিহতের পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/বিএ