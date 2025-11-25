মিরসরাইয়ে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেলো পিকআপ

মিরসরাইয়ে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গেলো পিকআপ
চট্টগ্রামে মিরসরাইয়ে চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় একটি পিকআপভ্যান দুমড়ে মুচড়ে গেছে। এতে প্রায় ৪০ মিনিট বন্ধ ছিলো ট্রেন চলাচল।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের নিজামপুর রেল স্টেশনের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার নিজামপুর রেল স্টেশনের উত্তর পাশে অবৈধ লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করছিলো একটি পিকআপ। পিকআপটির রেল লাইনের ওপর উঠতেই ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে আটকে যায়। এসময় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী আন্তঃনগর মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেন পিকআপটিকে ধাক্কা দিলে ১৫ থেকে ২০ গজ দূরে রেললাইনের পাশে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় ৪০ মিনিট পর পুনরায় ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।
সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দীকি জানান, মঙ্গলবার বিকেলে সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির আওতাধীন নিজামপুর এলাকায় একটি পিকআপ অবৈধ রেল ক্রসিং অতিক্রম করার সময় পিকআপের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ঢাকাগামী আন্তঃনগর মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেন পিকআপকে ধাক্কা দিলে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কিছুসময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও এখন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
