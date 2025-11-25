গাজীপুরে কারখানা বন্ধ ঘোষণায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ
গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী আমবাগ এলাকায় হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কারখানার মূল ফটকে বন্ধের নোটিশ সাঁটিয়ে দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালে কারখানার গেটে এসে বন্ধের নোটিশ দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন শ্রমিকরা। তারা মিতালী ক্লাব থেকে কোনাবাড়ী নতুন বাজারের শাখা রোডটি বন্ধ করে দেন। এসময় সব যানবাহন ফিরিয়ে দেন শ্রমিকরা।
হানিওয়েল গার্মেন্টস লিমিটেডের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফাইন্যান্স) সই করা নোটিশে উল্লেখ করা হয়, সোমবার কারখানার শ্রমিকরা কিছু অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করে উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। ফলশ্রুতিতে কারখানার অভ্যন্তরে আইনশৃঙ্খলার চরম অবগতি ঘটে। কারখানার নির্ধারিত রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
এতে আরও বলা হয়, কারখানা কর্তৃপক্ষ বারবার শ্রমিকদের কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা উৎপাদন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকেন। শ্রমিকদের এই আচরণ অবৈধ ধর্মঘটের শামিল। এ অবস্থায় কারখানার শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বাধ্য হয়ে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো।
গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান বলেন, শ্রমিক ও মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রমিকদের বুঝিয়ে আঞ্চলিক সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
