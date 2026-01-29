জামায়াত প্রার্থী শিশির মনিরের নির্বাচনি প্রচারের গাড়ি ভাঙচুর

জামায়াত প্রার্থী শিশির মনিরের নির্বাচনি প্রচারের গাড়ি ভাঙচুর
সুনামগঞ্জ-২ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী শিশির মনিরের নির্বাচনি প্রচারের গাড়ি ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে দিরাই উপজেলার তাড়ল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, প্রতিদিনের মতো রাতে সুনামগঞ্জ-২ আসনের জামায়াতের প্রার্থী শিশির মনিরের নির্বাচনি প্রচারণা শেষে তার প্রচারের গাড়িটি দিরাইয়ের তাড়ল এলাকায় আসছিল। এসময় দুটি মোটরসাইকেলে হেলমেট পরিহিত অবস্থায় এসে গাড়িটিতে ভাঙচুর চালানো হয়।
দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক বলেন, হেলমেট পরিহিত থাকায় হামলাকারীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে তাদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
এ বিষয়ে সুনামগঞ্জ-২ আসনের জামায়াতের প্রার্থী শিশির মনিরকে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
লিপসন আহমেদ/এসআর/জেআইএম