হাসনাত আব্দুল্লাহ

জুলাই আন্দোলনে যারা পানি পান করিয়েছে তারাই ভোট চুরি ঠেকাবে

প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক ও কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, জুলাই আন্দোলনের সময় আমার মা-বোনেরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পানি পান করিয়েছে, তারাই এবার ভোট চুরি ঠেকাবে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার সুবিল ইউনিয়নের ওয়াহেদপুর ঘোষাই বাড়ি মাঠে আয়োজিত একটি উঠান বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, অনেকেই এখন ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোট চুরির পরিকল্পনা করছে। এসব চেষ্টা প্রতিহত করতে ভোটারদের সতর্ক থাকতে হবে। যারা এ পরিকল্পনা করছেন আপনারা সাবধান হয়ে যান। আপনারা ফজরের নামাজ পড়েই ভোটকেন্দ্রে পাহারায় যাবেন।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে ভোট চুরির রাজনীতি হাসিনার পালানোর পরপর শেষ হয়ে গেছে। যারা এই ভোট চুরি ও কেন্দ্র দখলের চেষ্টা করবে তাদেরকেও হাসিনার পরিণতি ভোগ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, একটি দল গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিলে সংবিধানে বিসমিল্লাহ থাকবে না বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে, হ্যাঁ ভোটের শর্তের কোথাও কি এই কথা লেখা আছে? আপনারা নির্বাচনে দুটি ভোট দিবেন একটি শাপলাকলি আরেকটি হ্যাঁ ভোট। পরবর্তী বাংলাদেশের বিনির্মাণ হ্যাঁ ভোটের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠবে।

এ সময় কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি সাইফুল ইসলাম শহীদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কুমিল্লা জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি জামসেদ হোসেন, দেবিদ্বার উপজেলা জামাতের আমির মো. শহীদুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. শরীফুল ইসলাম সরকার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা মো. মোফাজ্জল হোসেন, উপজেলা এনসিপির সার্চ কমিটির সভাপতি সমাঈল হোসেন ও সুবিল ইউনিয়ন জামায়াতের আমির তাজুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের উপস্থিত ছিলেন।

