হামিদুর রহমান আযাদ
জনগণের রায়ে যারা জিততে পারবে না, তারাই সহিংসতার পথ বেছে নিচ্ছে
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনের প্রার্থী ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, যারা জনগণের ভোটে বিজয়ী হতে পারবে না বলে আশঙ্কা করছে, তারা সহিংসতার পথ বেছে নিচ্ছে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোসহ সারাদেশে যে নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা বাড়ছে, এটা তারই প্রমাণ।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) মহেশখালী উপজেলায় গণসংযোগকালে তিনি এসব কথা বলেন।
হামিদুর রহমান আযাদ আরও বলেন, ‘আমাদের দলের শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি রেজাউল করিমকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকায় নারী নির্যাতন ও হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। যারা মুখে গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সহিংসতার মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হতে চাচ্ছে।’
তিনি বলেন, অবিলম্বে এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ড বন্ধ না হলে সারাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়বে। সন্ত্রাসীরা আরও উৎসাহিত হবে।
সায়ীদ আলমগীর/এসআর/জেআইএম