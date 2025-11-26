  2. দেশজুড়ে

শাসক পালিয়ে গেলেও ব্যবস্থা বদলায়নি: জোনায়েদ সাকি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:২৯ এএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
শাসক পালিয়ে গেলেও ব্যবস্থা বদলায়নি: জোনায়েদ সাকি
সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তায় আয়োজিত নাগরিক সমাবেশে কথা বলছেন জোনায়েদ সাকি

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেছেন, জনগণের আন্দোলনে ফ্যাসিবাদী শাসক পালিয়ে গেলেও ব্যবস্থা বদলায়নি। সংসদ নির্বাচনে যাকে ভোট দিচ্ছেন সে যদি আপনাদের কথা না বলে, তাহলে সেই সংসদ হবে লুটেরাদের আস্তানা। তাই ভোট দিতে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নাগরিক ঐক্যের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তায় এক নাগরিক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

জোনায়েদ সাকি আরও বলেন, এদেশের শাসকরা ক্ষমতায় গিয়ে পুরো রাষ্ট্রীয় শক্তিকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। এই লুটপাটকে আরও গভীর করতে একটি স্বৈরাচারী সাংবিধানিক ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছিল। অথচ এদেশের লাখ লাখ মানুষ রক্ত দিয়ে এই রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল। তারা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন- যেখানে প্রতিটি নাগরিকের সমতা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। কিন্তু গত ৫৪ বছরেও আমরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে দেখিনি।

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে গনতন্ত্র মঞ্চ জোট মনোনীত সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর-সদরের একাংশ) আসনের প্রার্থী ও
নাগরিক ঐক্যের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাকিব আনোয়ারের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে দলটির সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাসানী জনশক্তির পার্টির শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু উপস্থিত ছিলেন।

এম এ মালেক/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।