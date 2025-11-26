আলেম-ওলামাদের সংবাদ সম্মেলন
বাউলদের গান-বাজনা বন্ধ করতে উদ্যোগ নেওয়ার প্রচারণা বিভ্রান্তিকর
বাউলদের গান-বাজনা বন্ধ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে- এ ধরনের প্রচারণা বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছে আলেম-ওলামা ও তাওহিদী জনতা।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এ কথা জানানো হয়। মানিকগঞ্জে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং সাম্প্রতিক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করে আলেম-ওলামা ও তাওহিদী জনতা।
এসময় লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন হেফাজতে ইসলাম মানিকগঞ্জ জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাওলানা মুজিবুর রহমান।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, মানিকগঞ্জের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার যে কোনো চেষ্টা তারা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। জেলার বাউল শিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরে সাংস্কৃতিক চর্চা করে আসছেন-এটি নিয়ে তাদের কোনো আপত্তি নেই।
তবে ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞতাপূর্ণ মন্তব্য কিংবা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য থেকে সবাইকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তারা।
বক্তারা আরও বলেন, বাউলদের গান-বাজনা বন্ধ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে- এ ধরনের প্রচারণা বিভ্রান্তিকর। ধর্মীয় বিষয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধেই আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্য কাউকে জড়ানোর কোনো ইচ্ছা নেই।
এ সময় অজ্ঞাতনামা ২০০ জনকে আসামি করে দায়ের করা মামলারও প্রতিবাদ জানানো হয়।
বক্তারা বলেন, নিরপরাধ কাউকে হয়রানি করা যাবে না। মামলা প্রত্যাহার না হলে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
তাদের পক্ষ থেকেও কয়েকজন আহত হয়েছেন উল্লেখ করে তারা বলেন, প্রয়োজন হলে আমরাও পাল্টা মামলা করতে বাধ্য হবো।
সংবাদ সম্মেলনে হেফাজতে ইসলাম মানিকগঞ্জ জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুল হান্নান, মাওলানা শামসুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান, আইনবিষয়ক সহকারী সম্পাদক মুহাম্মদ ওমর ফারুক, সহকারী প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ রমজান মাহমুদসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
মো. সজল আলী/এনএইচআর/জেআইএম