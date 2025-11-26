ঝালকাঠি-১ আসনে জামায়াতের মনোনয়ন পেলেন ফয়জুল হক

ঝালকাঠি-১ আসনে জামায়াতের মনোনয়ন পেলেন ফয়জুল হক
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আসন থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সম্প্রতি পদত্যাগ করা বিএনপির মালয়েশিয়া কমিটির সহসমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ড. ফয়জুল হক।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে শহরের একটি রেস্তোরায় সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানান জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী ড. ফয়জুল হক, জেলা নায়েবে আমীর অ্যাডভোকেট বিএম আমিনুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল হাই, জেলা শুরা সদস্য মাওলানা আবু বকর মো. সিদ্দিক, পৌর আমীর মাওলানা মনিরুজ্জামান, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা মনিরুজ্জামান তালুকদার, রাজাপুর উপজেলা আমীর মাওলানা কবির হোসাইন, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি এনামুল হক।
জেলা আমীর অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান জানান, ড. ফয়জুল হক ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রচারণা চালিয়েছেন। জামায়াতের নিয়মানুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তিনি জনপ্রিয় এবং সৎ ও দক্ষ মানুষ। সবদিক বিবেচনা করে ড. ফয়জুল হককে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের ৩০০ আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে জামায়াত। তবে ৮ দলীয় জোটের সঙ্গে সমন্বয়ের কারণে প্রার্থী পরিবর্তন হতে পারে।
ড.ফয়জুল হক বলেন, জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মনোনয়ন পেয়ে আমি আনন্দিত এবং গর্বিত। আমি বিশ্বাস করি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লার নেতৃত্বে জামায়াত ইসলামের নেতৃত্বে ডা.শফিকুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন। এদেশে জামায়াত ইসলামের নেতৃত্বে একটি দেশপ্রেমিক সংগঠনের নেতৃত্বে সবাই মিলে সরকার গঠিত হবে। সেই সরকারের পার্ট হতে পরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।
ড. ফয়জুল হক ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এর নাতি। তিনি ১৯৮৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার পশ্চিম চাড়াখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
পরিবারের সবাই শিক্ষক, প্রিন্সিপাল ও ডক্টর হলেও ছোটবেলা থেকেই মানবসেবার ব্রত নিয়ে রাজনীতির পথ বেছে নেন ড. ফয়জুল হক।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে বি.এ (অনার্স) ও এম.এ। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া থেকে ২০১৯ সালে পিএইচডি ও ২০২৩ সালে পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন।
