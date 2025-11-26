এক ইলিশ বিক্রি হলো ৮২০০ টাকায়

এক ইলিশ বিক্রি হলো ৮২০০ টাকায়
ভোলার মেঘনা নদীতে ধরা পড়েছে একটি ইলিশ। এটির ওজন দুই কেজি ৭৫ গ্রাম। পরে ভোলা সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়নের তুলাতুলি মৎস্যঘাটে নিলামে আট হাজার ২০০ টাকা বিক্রি হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তুলাতুলি মৎস্যঘাটে আসলাম গোলদারের আড়তে ওই ইলিশটি বিক্রি হয়।
আড়ৎদার আসলাম গোলদার জানান, সকালে ভোলা সদর উপজেলার কাচিয়া ইউনিয়নের জেলে মো. মনির মাঝিসহ তার সঙ্গীরা ইলিশ শিকার করছিলেন। তুলাতুলি ও মদনপুর মাঝামাঝি মেঘনা নদীতে তাদের জালে উঠে আসে ওই ইলিশটি। স্থানীয়দের ভাষায় বড় ইলিশকে রাজা ইলিশ বলে।
তিনি আরও জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আড়তে ওই ইলিশটি বিক্রি করতে নিয়ে আসেন জেলেরা। পরে তুলাতুলি ঘাটের আড়তদার, মৎস্য ব্যবসায়ী ও খুচরা ক্রেতাদের উপস্থিতিতে মাছ প্রকাশ্যে (ডাক) নিলামে বিক্রি করা হয়। সর্বোচ্চ ৮ হাজার ২০০ টাকা দাম ধরে মাছটি ক্রয় করেন তাদের ঘাটের আড়তদার মো. জসিম ব্যাপারী।
আড়তদার জসিম ব্যাপারী জানান, বরিশাল ও ঢাকার পাইকারি আড়তে বড় সাইজের ইলিশের চাহিদা বেশি। তাই তিনি এত বেশি দাম দিয়ে মাছটি ক্রয় করেছেন। বরিশাল বা ঢাকার পাইকারি আড়তে এ ইলিশটি ৯ থেকে সাড়ে ৯ হাজার টাকা বিক্রির আশা করছেন তিনি।
ভোলা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন জানান, ইলিশ সারাবছর ডিম ছাড়ার জন্য সাগর থেকে নদীতে আসে। তবে বেশি ডিম ছাড়া অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসে। ওই ইলিশটি সাগর থেকে ডিম ছাড়ার জন্য উঠে আসছিল। পরে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এমএস