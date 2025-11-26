  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে আর কোনো পুকুর ভরাট হবে না: বিভাগীয় কমিশনার

প্রকাশিত: ০৪:৩২ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
স্মারকলিপি গ্রহণ করছেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ

রাজশাহীতে আর কোনো পুকুর ভরাট হতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার ড. আ ন ম বজলুর রশীদ।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে মতবিনিময় ও স্মারকলিপি গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বিভাগীয় কমিশনার বলেন, ‌‘একসময় রাজশাহী ছিল পুকুরের শহর, কিন্তু বর্তমানে অনেক পুকুর দখল ও ভরাট হয়ে গেছে। আমরা এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেছি। একটি ভরাট পুকুর পুনঃখননের কাজও শুরু হয়েছে। আমাদের পরিষ্কার সিদ্ধান্ত, রাজশাহীতে আর কোনো পুকুর ভরাট করা যাবে না। যেগুলো এরইমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে, নির্বাচনের পর সেগুলো নিয়েও আমরা বসবো। সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করবো।’

স্মারকলিপি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বাপা জাতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জামাত খান, আফজাল হোসেন, বাপা রাজশাহী জেলা সভাপতি প্রকৌশলী মাহমুদ হোসেন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক জুয়েল কিবরিয়া, সাধারণ সম্পাদক সেলিনা বেগম প্রমুখ।

