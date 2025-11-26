বরিশালে নির্দিষ্ট সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ

বরিশালে নির্দিষ্ট সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ
বরিশালে নির্দিষ্ট সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশার চলাচল বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছে প্যাডেল চালিত রিকশা শ্রমিকরা।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় নগরীর অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে বিক্ষোভ করেন প্যাডেল চালিত রিকশা চালকরা। পরে তারা রিকশা নিয়ে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে রিকশা চালকরা বলেন, প্যাডেল রিকশা বরিশাল নগরীর ইতিহাস-ঐতিহ্য বহন করে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাটারিচালিত রিকশার দৌরাত্ম্যে সদর রোডে প্যাডেল রিকশা চালানো অসম্ভব হয়ে গেছে। দ্রুত গতির ব্যাটারিচালিত রিকশায় অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে।
তারা বলেন, বরিশালে ব্যাটারি চালিত রিকশা দিনদিন বাড়ছে। ফলে নগরীর জুড়ে দীর্ঘ যানজটসহ বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটছে। নগরের সদর রোডসহ আটটি সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল নিষেধ থাকার পরও তা মানা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশন, জেলা প্রশাসন বরাবরে একাধিক আবেদনও জানিয়েছিলেন তারা। তারপরও এ বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় তারা পুনরায় বিক্ষোভ করছে।
দ্রুত বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ না নিলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন প্যাডেল চালিত রিকশা চালকরা। এসময় তারা নগরীর সদর রোড, জিলাস্কুল মোড়, লাইন রোড, গির্জা মহল্লা ও কাটপট্টি রোডে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের দাবি জানান।
সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মো. চান মিয়া, দুলাল, আলমগীর হেসেন, শাজাহান মিয়া প্রমুখ।
শাওন খান/আরএইচ/এমএস