নরসিংদী-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল

প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল

নরসিংদী-৫ (রায়পুরা) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাতে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। আমিরগঞ্জ ইউনিয়নের হাসনাবাদ এলাকা থেকে মশাল মিছিল শুরু হয়ে ইউনিয়নের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, যারা ১৭ বছর জেল-হামলা-মামলার শিকার হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন মনোনয়নে তাদের উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ যিনি ১৭ বছর আওয়ামী লীগ নেতাদের ছায়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে অঢেল টাকার মালিক হয়েছেন, তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যা তৃণমূল মেনে নেবে না।

হুঁশিয়ারি দিয়ে বক্তারা আরও বলেন, অবিলম্বে বকুলের মনোনয়ন বাতিল না হলে ‘কাফনের কাপড় পরে’ কঠোর কর্মসূচির ডাক দেওয়া হবে। তৃণমূলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে রায়পুরা আসনটি পুনর্বিবেচনার জন্য বিএনপির হাইকমান্ডের প্রতি জোর আবেদন জানান তারা।

এসময় রায়পুরা উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

