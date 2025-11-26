  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে বিএনপির আরও ২২ নেতার পদত্যাগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৫:৪০ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলে বিএনপির আরও ২২ নেতার পদত্যাগ

টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলটির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খানের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করার অভিযোগ এনে উপজেলা কমিটির জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের ১৫ জনসহ আরও ৬ পদধারী নেতা পদত্যাগ করেছেন।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত তাদের পদত্যাগপত্র ফেসবুকে পোস্ট করেন।

এর আগের একই অভিযোগে উপজেলা বিএনপির সদ্য অব্যাহতি পাওয়া সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান সাজু ও সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাসেদসহ ১১ জন নেতা পদত্যাগ করেন। এ নিয়ে কাগজে-কলমে পদত্যাগকারীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৩২ জনে।

গত ২৪ ঘণ্টায় জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের উপজেলা কমিটি থেকে পদত্যাগ করছেন, ওলামা দলের উপজেলার সভাপতি মাওলানা হাবিবুর রহমান, সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম, আব্দুল লতিফ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, সহসাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, আব্দুল হাই, সাংগঠনিক সম্পাদক খলিলুর রহমান, সহ-সাংগঠনিক আব্বাস আলী, দপ্তর সম্পাদক কায়ছারুল হক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুলতান মাহমুদ, সদস্য পদ থেকে ইসমাইল হোসেন, মির্জা আতোয়ার রহমান, হোসেন আলী, বছির উদ্দিন আহমেদ ও আনোয়ার হোসেন।

এছাড়াও উপজেলা বিএনপির সদস্য সজিব মিয়া, বজলুর রশিদ খালেদ, আরিফুল ইসলাম টিটু, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রানা, গজারিয়া ইউনিয়ন যুবদলের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি শাহাদাত হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সদস্য সচিব শামীম শিকদার, শ্রমিক দলের দারিয়াপুর ইউনিয়ন শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মিয়া হোসেন পদত্যাগ করে তাদের পদত্যাগপত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।

প্রতিটি পদত্যাগ পত্রে জেলা বিএনপির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বরাবর দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল বলেন, আমরা ৪ নেতার পদত্যাগপত্র হাতে পেয়ে গ্রহণ করেছি। নির্বাচনের আগে এমন পদত্যাগের নাটক করে দল ও নির্বাচনকে তারা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এসব ষড়যন্ত্রমূলকভাবে করা হচ্ছে। অনেকদিন পর যখন এ আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে, তখন একটি কুচক্রী মহল বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

এ বিষয়ে টাঙ্গাইল-৮ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ আযম খান বলেন, আমার, বিএনপি ও ধানের শীষের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। জনগণ এবার ঐক্যবদ্ধ আছে, কোনো ষড়যন্ত্রই ধানের শীষের বিজয় ঠেকাতে পারবে না।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।