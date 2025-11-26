মাগুরা
মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক-ওষুধ রাখার দায়ে তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
মাগুরার মহম্মদপুরে বিনোদপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ৪১ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে অধিদপ্তরের মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে মেসার্স সাহা ট্রেডার্সে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক থাকায় ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। খাজুরা স্টোরে সার বিক্রয়ের চালানের রশিদের মিল না থাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক রাখার দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
একই অভিযানে সাহা ফার্মেসিতে এমবিবিএস ডাক্তারের পরামর্শপত্র ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বিক্রি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অধিদপ্তর জানায়, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, ভেজালবিরোধী কার্যক্রম জোরদার এবং বাজারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাগুলোকে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।
সহকারী পরিচালক মো. সজল আহম্মেদ বলেন, ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের এমন ঘৃণা যোগ্য কাজ করা থেকে বিরত রাখা আমাদের দায়িত্ব। সাধারণ মানুষদের আরও সচেতন হতে হবে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/কেএইচকে/এমএস