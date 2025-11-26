ঝিনাইদহে ২০০ ছিন্নমূল মানুষ পেলো শীতবস্ত্র
ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকার অসহায়-দুস্থ ২০০ জনের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) মহেশপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী পেপুলবাড়িয়া গ্রামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘সীমান্ত মানবকল্যাণ সংস্থা’র উদ্যোগে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
সীমান্ত মানব কল্যাণ সংস্থার সভাপতি সাব্বির আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. আব্দুল কাদের।
সংস্থাটির সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম টোটনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলি আলাউদ্দিন আজাদ, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নিবন্ধন কর্মকর্তা মো. হাসানুজ্জামান, মহেশপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. মোস্তাফিজুর রহমান।
সীমান্তবর্তী শ্যামকুড় ইউনিয়নের ১২টি গ্রামের দুই শতাধিক ছিন্নমূল মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হয়।
এম শাহজাহান/এসআর/এমএস