মেহেরপুরে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল
মেহেরপুরে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকালে শহরের ড. শহীদ সামছুজ্জোহা পার্কে বিএনপির একাংশের উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ও ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুন।
দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ভোটের আগে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সোজা হয়ে দাঁড়ানো জরুরি। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তিনি সুস্থ থাকলেই জাতির সামনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই আরও জোরালো হবে।
মাসুদ অরুন বলেন, বিএনপি ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলে সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে দেশ পরিচালনা করবে।
দোয়া মাহফিলে সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, বাস মালিক সমিতির সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, পৌর ও উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের শেষে আল ফালাহ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা সিরাজ উদ্দিন দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। এসময় বেগম জিয়ার দ্রুত সুস্থতা, দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
আসিফ ইকবাল/কেএইচকে/এমএস