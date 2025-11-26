  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন বলেন, আগামী নির্বাচনের জনগণের ভোটের মাধ্যমে বিএনপির ক্ষমতায় এলে নারীদের অধিকার বাস্তবায়ন হবে। নারীদের ওপর কেউ অন্যায়, অত্যাচার নিপীড়ন করতে পারবে না। নারী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) নরসিংদীর সদর উপজেলার চিনিশপুর ঈদগাহ মাঠে মহিলা দলের আয়োজিত নারী সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি আরও বলেন, বেগম খালেদা জিয়া তার শাসনামলে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির চালু করেছিলেন। এছাড়া তিনি অ্যাসিড নিক্ষেপকারীদের মৃত্যুদণ্ড শাস্তি বিধান করেছিলেন। যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাসহ নারীদের কল্যাণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেলিন বেগম জিয়া। তাই আগামী দিনেও তারেক রহমান নারীদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক এমপি ও বিএনপির স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শিরিন সুলতানা, নরসিংদী সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, নরসিংদী শহর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফারুক উদ্দীন ভুঁইয়া, নরসিংদী জেলা মহিলাদলের সভাপতি উম্মে সালমা মায়া, সাধারণ সম্পাদক স্বপ্না আহমেদ, সদর উপজেলা মহিলা দলের তাহমিনা হামিদ, মনিরা বেগমসহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা।

