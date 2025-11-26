ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ
খালেদা জিয়া আমাকে বলেছিলেন— ‘তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে’
জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেছেন, ‘ছাত্রজীবনে বাউফল থেকে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাত থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তুমি কোথা থেকে এসেছ?’ উত্তর দিলে বলেছিলেন, ‘তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ, তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে।’ এ কথাটি আজও আমার জীবনের বড় অনুপ্রেরণা।’
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুর ৩টার দিকে পটুয়াখালীর বাউফল পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলা বাজার এলাকায় উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বাউফল উপজেলা ইসলামী ছাত্রশিবির দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ।
দোয়া মাহফিলে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদান অনন্য। ব্যক্তিগতভাবেও তার কাছ থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা আজও তাকে পথ দেখায়।’
তিনি আরও বলেন, ‘সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মসূচিতে আমি যখন বক্তব্য দিতাম। খালেদা জিয়া উপস্থিত থাকলে আমাকে সময় সীমাবদ্ধতা ছাড়াই বক্তব্য দিতে বলতেন। তিনি বলতেন, ‘ওকে কথা বলতে দাও, ওর কথা শেষ হলে লোক চলে যাবে।’ তার এ উদারতা ও বৃহৎ মন আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে।’
মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ