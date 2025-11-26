সুলতান সালাউদ্দিন টুকু
বিএনপি ক্ষমতায় এলে কৃষকদের ‘ফারমার্স কার্ড’ দেওয়া হবে
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের প্রত্যেক কৃষককে একটি করে ‘ফারমার্স কার্ড’ দেওয়া হবে। এই কার্ডের মাধ্যমে কৃষকরা কৃষি উপকরণ সহজে পাবেন এবং ফসল বিক্রির ক্ষেত্রেও সুবিধা লাভ করবেন।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মাহমুদনগর ইউনিয়নের সারুটিয়াতে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এসব কথা বলেন।
টুকু বলেন, আগামী দিনে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে মজবুত করার পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তারেক রহমান। আমরা সবাই আগামী দিনে দেশ গড়ার লক্ষ্যে ভূমিকা রাখতে চাই। এই দেশটিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো।
তিনি বলেন, তারেক রহমানের ৩১ দফাতে কৃষির ওপরে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় আসলে প্রত্যেক কৃষক একটি করে ফারমার্স কার্ড পাবে। কেউ বাদ পড়বে না। একই সঙ্গে আগামী দিনে প্রত্যেক ঘরে ঘরে ফ্যামিলি কার্ডও দেওয়া হবে। সে জন্য আমি প্রান্তির কৃষকদের সঙ্গে মত বিনিময় করতে এসেছি।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।
