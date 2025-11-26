  2. দেশজুড়ে

ছেলের মরদেহ দেখে মারা গেলেন মা

প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
পাশাপাশি মা-ছেলের মরদেহ

ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে মরদেহ দেখতে এসেছিলেন মা। এসময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান তিনিও।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার ৫ নম্বর ছাতইল ইউনিয়নের যশোহর গ্রামে এমনই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, যশোহর গ্রামের আব্দুস সালাল (৫৫) ভোরে ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য অজু করতে টিউবওয়েল পাড়ে পড়ে যান। পরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সকালে বড় ছেলের মৃত্যু খবর শুনে পাশের গ্রামে ছোট ছেলের বাসা থেকে ছুটে আসেন মা সকিমন নেছা (৭৩)। এসময় ছেলের মরদেহ দেখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তিনি মারা যান। দুপুর আড়াইটায় জানাজা পারিবারিক কবরস্থানে মা-ছেলেকে পাশাপাশি দাফন করা হয়।

বোচাগঞ্জ উপজেলার ৫ নম্বর ছাতইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান হাবু মা-ছেলের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাটি হৃদয়বিদারক।

