ফরিদপুরে নির্মমভাবে ব্যাঙ হত্যার ভিডিও ভাইরাল
ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার ডাঙ্গি ইউনিয়নের আটাইল গ্রামে নির্মমভাবে একটি ব্যাঙ হত্যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নেটিজেনরা।
ভিডিওটিতে দেখা যায়, একটি ব্যাঙ প্রাণ বাঁচাতে ছটফট করছে। আর এক যুবক বারবার টেনে-হিঁচড়ে অমানবিকভাবে প্রাণীটিকে ক্ষতবিক্ষত করছে। শেষ মুহূর্তে ব্যাঙটির ছিন্নভিন্ন দেহ কাদামাটিতে পড়ে থাকে।
স্থানীয়দের অভিযোগ, সবুজ চৌধুরী নামের গ্রামের এক যুবক বিন্দুমাত্র অনুতাপ ছাড়াই এই নির্মম কাজটি করেছেন।
ভিডিওটি ফেসবুকে পোস্ট হতেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয়দের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাদের ভাষ্য, কৃষিতে উপকারী একটি প্রাণীকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করা বর্বরতা ছাড়া কিছুই নয়।
এ বিষয়ে অভিযুক্ত সবুজ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভুল স্বীকার করে বলেন, তিনি বিষয়টি বুঝতে পারেননি।
স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদুর রহমান বলেন, ‘যে প্রাণী আমাদের উপকার করে তাকে এভাবে মারা মারাত্মক অন্যায়। সবুজের শাস্তি হওয়া উচিত।’
আরেক বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘এরকম নৃশংসতা চোখে দেখা যায় না। আমরা এর বিচার চাই।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, ‘একটি প্রাণীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হবে।’
তিনি জানান, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত বা অসাবধানতাবশত কোনো বন্যপ্রাণী হত্যা বা আঘাত করলে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।
এন কে বি নয়ন/এসআর