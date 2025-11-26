  2. দেশজুড়ে

সাঙ্গু নদীতে দুই নৌকার সংঘর্ষে প্রাণ গেলো মাঝির

প্রকাশিত: ১১:০৮ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বান্দরবানের থানচি সাঙ্গু নদীতে ইঞ্জিনচালিত দুই নৌকার সংঘর্ষে শৈসাইমং মারমা (৩৫) নামে এক নৌকাচালক (মাঝি) নিহত হয়েছেন।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার রেমাক্রি কলাপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শৈসাইমং মারমা (৩৫) রেমাক্রি ইউপির ৩ নম্বর ওয়ার্ড কলাপাড়া এলাকার উসাথোয়াই মারমার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সাঙ্গু নদীর রেমাক্রি কলাপাড়া এলাকার সরু বাঁকানো অংশের বিপরীত দিক থেকে আসা দুটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা হঠাৎ মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে একটি নৌকা উল্টে গেলে নৌকা চালক শৈসাইমং মারমা পানিতে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে থানচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার পর বিজিবি, থানচি থানা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

থানচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নাসির উদ্দিন মজুমদার জানান, দুর্ঘটনাকবলিত নৌকা দুটিকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত গতি ও অসতর্কতার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

