  2. দেশজুড়ে

দালালের টোপে সীমান্ত পার, ৪ তরুণীকে ফিরিয়ে দিলো বিজিবি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:০৫ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
দালালের টোপে সীমান্ত পার, ৪ তরুণীকে ফিরিয়ে দিলো বিজিবি

দালালের প্রলোভনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে যাওয়া চার তরুণীকে আটক করার পর বাংলাদেশে ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার (২৬ ন‌ভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কচাকাটার কেদার সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তারা হলেন, পাবনার আখি আক্তার (২০), বাঞ্চারামপুর কু‌মিলার আদিবা চৌধুরি (২৩), মাদা‌রিপু‌রের সুমাাইয়া (১৮) ও নেত্রকোনার শিরিনা আকতার (২৬) ।

আখি আক্তার জানান, গত ২২ নভেম্বর জান্নাত না‌মের পরিচিত এক নারী ভালো কাজের লোভ দেখিয়ে তাদের সিলেটের জাফলং সীমান্ত দিয়ে ভারতে নিয়ে যান। সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্রাইভেটকারে তারা উঠে আসামের রাজধানী গুয়াহাটি পৌঁছান। পরদিন ২৩ নভেম্বর পুলিশ তাদের আটক করে।

আখি বলেন, ভালো কাজ আর ভালো জীবনের আশায় গি‌য়ে আমরা ভুল করেছিলাম।

বুধবার কচাকাটা সীমান্তের মেইন পিলার ১০১৫-এর কাছে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন হাবিলদার শাহজাহান আলী। অন্যদিকে বিএসএফের পক্ষ থেকে ছিলেন ইনস্পেক্টর ধিরেন্দ্র কুমার।

বিজিবি জানায়, আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের পর চার তরুণীকে কচাকাটা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

কচাকাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও‌সি) লুৎফর রহমান বলেন, চারজন বাংলাদেশি তরুণী ভারতে আটক হওয়ার পর বিএসএফ সদস্যরা কেদার বিওপির বিজিবি সদস‌্যদের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করে তাদের ফেরত পাঠান। পরে বিজিবি সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের থানায় হস্তান্তর করেছেন। আমরা তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছি। স্বজনরা এসে নিয়ম মেনে জিম্মায় নিয়ে যাবেন।

রোকনুজ্জামান মানু/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।