ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল

প্রকাশিত: ০১:২৫ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহ-৩ (গৌরীপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল ও সমাবেশ করেছেন নেতাকর্মীরা। এসময় মনোনয়নবঞ্চিত আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরণসহ ২৪ নেতাকর্মীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার এবং জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে হিরণের নারী সমাবেশে হামলার বিচারও দাবি করেন তারা।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে ‘ধানের শীষে ভোট চাই, মনোনয়ন পরিবর্তন চাই’ এই স্লোগানে মনোনয়নবঞ্চিত আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরণের অনুসারীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

জানা যায়, গৌরীপুর পৌর শহরের পাটবাজার এলাকায় স্থানীয় বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয় থেকে একটি মশাল মিছিল বের করেন নেতাকর্মীরা। মিছিলটি পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। মশাল মিছিলে পৌর বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া এনাম নেতৃত্ব দেন। উপজেলা বিএনপির সদস্য আব্দুল মান্নান তালুকদারসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিলে অংশ নেন।

সমাবেশে পৌর বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া এনাম বলেন, ‘আমাদের বিএনপি প্রার্থী মনোনয়ন পাওয়ার পর একদিন এসেছিলেন গৌরীপুরে। সেদিন আমাদের মা-বোনদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা করা হয়েছে। আমাদের মা-বোনদের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছেন, আপনি কোনো দিন গৌরীপুরের মা-বোনদের কাছে যেতে পারবেন না। যতদিন পর্যন্ত হিরণসহ ২৪ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার ও মনোনয়ন পরিবর্তন করে হিরণকে মনোনয়ন দেওয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাবো।’

উপজেলা বিএনপির সদস্য আব্দুল মান্নান তালুকদার বলেন, ‘আমাদের নেতা তারেক রহমান কিছুদিন আগে বক্তৃতা দিয়েছেন, যদি কোনো ত্যাগী নেতা মনোনয়ন থেকে বাদ পড়ে, সে মনোনয়ন পাবে। আপনারা জানেন ঢাকা থেকে আমাদের কয়েকটি টিম গোপনে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে প্রবেশ করেছে। সবাই চিন্তামুক্ত থাকবেন, অচিরেই একটা সুখবর আসবে ইনশাআল্লাহ। সম্প্রতি গৌরীপুরে নারী সমাবেশে হামলার সুষ্ঠু দলীয় তদন্তপূর্বক বিচারের দাবি জানাচ্ছি।’

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও গৌরীপুর আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার এম ইকবাল হোসেনের মোবাইল নম্বরে কল দিলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

গৌরীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মনোনয়নবঞ্চিত আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরণ বলেন, আমার বলয়ে রাজনীতি করা নেতাকর্মীরা যৌক্তিক দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলমান রেখেছে। আমি বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসনামলে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছি। অনেকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। জামিনে মুক্ত হয়ে কখনো রাজপথ ছেড়ে যাইনি। উপজেলার মানুষের সুখে দুঃখে পাশে ছিলাম। তাই তারা আমাকেই বিএনপির প্রার্থী হিসেবে দেখতে চাচ্ছে। দল নিশ্চয়ই এসবকিছু বিবেচনা করে আমার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেবে ও চূড়ান্ত মনোনয়ন আমাকেই দেবে বলে আশা করছি।

