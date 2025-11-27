  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে খেলাফত মজলিস প্রার্থীর তোরণে আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০২:১৫ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে খেলাফত মজলিস প্রার্থীর তোরণে আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ফরিদপুর-৪ আসনের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মিজানুর রহমান মোল্লার তোরণে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে ভাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র ফয়েজ মিয়ার বাড়ির সামনে মহাসড়কে নির্মিত তোরণে আগুন দিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে মাওলানা মিজানুর রহমান মোল্লার সমর্থকরা ঢাকা-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের ভাঙ্গায় পৌরসভার সামনে একটি তোরণ নির্মাণ করেন। বুধবার রাতে দুর্বৃত্তরা ওই তোরণে আগুন দেয়। এতে তোরণের আংশিক পুড়ে যায়। পথচারীরা তোরণে আগুন দেখে ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। ভিডিও দেখার পর খেলাফত মজলিসের সমর্থকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন ও নিন্দার ঝড় ওঠে।

ফরিদপুর-৪ আসনের বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মিজানুর রহমান মোল্লা বলেন, যারা আমার তোরণে অগ্নিসংযোগ করেছে তারা কাজটি ভালো করেনি। আমি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের বলবো, আপনারা তদন্ত করে অপরাধীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার করেন। আমার মনে হচ্ছে, আজ আমার নির্বাচনি তোরণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কালকে বিএনপির পরদিন স্বতন্ত্র প্রার্থীর তোরণে আগুন দেবে।

তিনি আরও বলেন, এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। চারদিকে রিকশা মার্কার জোয়ার দেখে আমার তোরণে আগুন দিয়েছে। এগুলো করে আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না।

এ বিষয়ে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফ হোসেন বলেন, তোরণে অগ্নিসংযোগের খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ বিষয়ে তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওযা হবে।

এন কে বি নয়ন/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।