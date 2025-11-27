দুর্নীতিবাজ-চাঁদাবাজ যেই হোক তাকে প্রতিহত করতে হবে: সাদিক কায়েম

দুর্নীতিবাজ-চাঁদাবাজ যেই হোক তাকে প্রতিহত করতে হবে: সাদিক কায়েম
নিজ জেলা খাগড়াছড়িতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি আবু সাদিক কায়েমকে। বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে তার প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ভিপি নির্বাচিত হওয়ার পর খাগড়াছড়িতে এটি তার প্রথম যাত্রা।
খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদরাসার সভাপতি লেয়াকত আলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু ওছমান, জামায়াতে ইসলামীর খাগড়াছড়ি জেলা আমির অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল মোমেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হল সংসদের এজিএস উবায়দুর রহমান হাসিব, বিজয় একাত্তর হল সংসদের ভিপি হাসান আল বান্না প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সংবর্ধনা গ্রহণের পর সাদিক কায়েম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশে কোনো দুর্নীতিবাজ, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের ঠাঁই হবে না। সে যেই হোক তাকে প্রতিহত করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। যা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের মতো আরও দশটি দেশ পরিচালিত হতে পারে।
ছাত্র-যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমার ঘর আপনাদের জন্য সবসময় উন্মুক্ত। প্রয়োজন হলে যেকোনো সহযোগিতা পাবেন।
এর আগে বুধবার দুপুরের পর চট্টগ্রাম হয়ে খাগড়াছড়ি আসার পথে মানিকছড়ি, জালিয়া পাড়া, মাটিরাঙ্গাসহ বিভিন্নস্থানে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন সাদিক কায়েম।
