বাগেরহাটে দেশীয় অস্ত্রসহ জাল টাকা জব্দ

প্রকাশিত: ০৮:১৮ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটের শরণখোলায় দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র, তাজা কার্তুজ এবং ৪৩ হাজার জাল টাকা জব্দ করা হয়েছে। কোস্টগার্ড পশ্চিম জোন ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে এসব জব্দ করে। তবে এসময় কাউকে আটক করা যায়নি।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার মো. মুনতাসির ইবনে মহসীন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের বুধবার (২৬ নভেম্বর) ভোরে শরণখোলার রায়েন্দা বাজারে অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৩টি দেশীয় অস্ত্র, ৩ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, ৪টি মুঠোফোন ও ৪৩ হাজার জাল টাকা জব্দ করা হয়। এ সময় যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতিকারী পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জব্দ মালামাল শরণখোলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

