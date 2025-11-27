ভারতের মণিপুর রাজ্যে ভূমিকম্প, সিলেটে গুজব
ভারতের মণিপুর রাজ্যে ৩.৫ মাত্রার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকাল ছয়টায় এ কম্পন অনুভূত হয়েছে। উৎপত্তিস্থল ছিল ওই রাজ্যেই। তবে মণিপুরের ভূমিকম্পে সিলেটের কোথাও কোনো কম্পন অনুভূত হয়নি।
সিলেট আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এদিকে সিলেটে রাত সাড়ে তিনটায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে অনেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন রাতে ও সকালে দুইবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কিন্তু মণিপুরের ভূমিকম্পের কোনো প্রভাব সিলেটের কোথাও পড়েনি বলে জানিয়েছে সিলেট আবহাওয়া অফিস। এছাড়াও ভূমিকম্পের কোনো তথ্য রেকর্ডও হয়নি পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে।
সিলেট আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন জাগো নিউজকে বলেন, সিলেটে কোনো ভূমিকম্প অনুভূত হয়নি। এরকম কোনো ডাটাও আমাদের অফিসে রেকর্ড হয়নি। তবে আজ সকাল ছয়টায় ভারতের মণিপুর রাজ্যে ৩.৫ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছে। এটা ভারতের সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রকাশ করেছে।
তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে গুজব ছড়াচ্ছেন। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।
আহমেদ জামিল/এফএ/এমএস