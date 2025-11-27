  2. দেশজুড়ে

দৌলতদিয়ায় ছদ্মবেশে নৌ পুলিশের অভিযান, ৩ জুয়াড়ি আটক

প্রকাশিত: ১০:৩৫ এএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে চলাচলরত ফেরিতে ছদ্মবেশে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সরঞ্জাম ও নগদ টাকাসহ ৩ জন জুয়াড়ি আটক করেছে নৌ পুলিশ।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) দিনগত রাতে দৌলতদিয়া ৭ নম্বর ফেরি ঘাটে অবস্থানরত শাহ মখদুম ফেরিতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া বাহেরচর গ্রামের মৃত ওহেদ ফকিরের ছেলে মো. বাবু ফকির (৩২), উত্তর দৌলতদিয়ার মৃত তারক আলী মণ্ডলের ছেলে মো. হাসান মন্ডল (৫০) ও ফকির পাড়ার মৃত আব্দুল ফকিরের ছেলে তারা ফকির (৩০)।

পুলিশ জানায়, বুধবার দিনগত রাতে দৌলতদিয়া নৌ পুলিশ ফাঁ‌ড়ির এক‌টি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ছদ্মবেশে লুঙ্গি পরে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটের দৌলতদিয়া ৭ নম্বর ফেরিঘাটে শাহ মখদুম ফেরিতে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় জুয়াখেলার তাস ও নগদ টাকাসহ ৩ জন জুয়াড়ি আটক করা হয়।

দৌলতদিয়া নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ত্রিনাথ সাহা জানান, জুয়া‌রিরা এক‌টি দলে বেশ কয়েকজন থাকে। অ‌ভিযানের সময় পু‌লিশ দেখে তারা দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ৩ জনকে আটক করা হয়। তবে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে রাতেই তাদের গোয়ালন্দ ঘাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

