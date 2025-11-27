উখিয়া সীমান্ত থেকে ৩ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার

উখিয়া সীমান্ত থেকে ৩ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার
মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচারের সময় কক্সবাজারের উখিয়ার পালংখালী সীমান্তে ৩ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে বিজিবি।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দিনগত রাতে পালংখালী বিওপির সীমান্ত পিলার থেকে আনুমানিক ২.৫ কি. মি. দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ফারির বিল এলাকা থেকে এসব উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন উখিয়া ব্যাটালিয়ন ৬৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
তিনি জানান, বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পালংখালী বিওপির একটি বিশেষ টহল দল সীমান্ত পিলার থেকে আনুমানিক ২.৫ কি. মি. দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে, বিওপি থেকে আনুমানিক ২ কি. মি. দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ফারির বিল নামক স্থানে অবস্থান করে। এ সময় মিয়ানমার দিক থেকে দুইজন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। বিজিবি টহল দল তাদের চ্যালেঞ্জ করলে চোরাকারবারিরা হাতে থাকা তিনটি কালো ব্যাগ ফেলে দ্রুত মিয়ানমারের ভেতরে পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে মোট ৩ লাখ ৬০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন আরও জানান, পালিয়ে যাওয়া মাদক চোরাকারবারিদের শনাক্ত করে তাদের আটকের জন্য গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। উদ্ধার ইয়াবা থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
জাহাঙ্গীর আলম/কেএইচকে/এমএস