কিশোরগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবক নিহত

প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জের ইটনায় পূর্ব শত্রুতার জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে মোশারফ (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রায়টুটি ইউনিয়নের সোয়াইর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিহত মোশারফ ওই গ্রামের আ. রাজ্জাকের ছেলে।

স্থানীয়দের থেকে জানা যায়, মোশারফ ও তার পরিবারের সঙ্গে একই গ্রামের মোমেন, ফারুখ ও সবুজের দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। সকালে তুচ্ছ একটি বিষয় নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এসময় মোমেন ও তার সহযোগীরা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে মোশারফকে বাঁ বুকে আঘাত করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য তাড়াইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তাড়াইল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. মো. সারোয়ার হোসেন রনি বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবাল বলেন, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

