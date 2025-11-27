মির্জা ফখরুল বাউলের পক্ষ নেওয়ায় ওলামা দল নেতার পদত্যাগ

মির্জা ফখরুল বাউলের পক্ষ নেওয়ায় ওলামা দল নেতার পদত্যাগ
জাতীয়তাবাদী ওলামা দল থেকে পদত্যাগ করেছেন সংগঠনটির ফরিদপুর জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক ও নগরকান্দা উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান।
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাউল আবুল সরকারের সাম্প্রতিক একটি বক্তব্যকে পরোক্ষ সমর্থন করেছেন— এমন অভিযোগ এনে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি পদত্যাগ করেন।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন মুস্তাফিজুর রহমান।
বিবৃতিতে মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভণ্ড বাউলের পক্ষ নেওয়ায় আমি পদত্যাগ করলাম।
তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, মির্জা ফখরুল বাউলের বক্তব্যকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করায় আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একইসঙ্গে বিএনপির সম্মানীত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অনুরোধ করছি, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে কটাক্ষ করেছেন এবং বাউলের বক্তব্যের পরোক্ষ পক্ষাবলম্বন করেছেন, আপনি খুব শিগগির এর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।’
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে মুস্তাফিজুর রহমান লিখেছেন, ‘আপনার প্রতি অনুরোধ—দেশের জনপ্রিয় শাসক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দল বিএনপিকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কোন মতলবে কাদের খুশি করতে ইসলামের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছেন, সে বিষয়েও যথাযথ খোঁজখবর নেবেন বলে আশা করছি।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাউল আবুল সরকারের সাম্প্রতিক একটি বক্তব্যকে পরোক্ষ সমর্থন করেছেন, যার প্রতিবাদস্বরূপ আমি আমার পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছি। আমি সজ্ঞানে আমার ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেছি ও প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি।’
