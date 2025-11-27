প্রথমবারের মতো নিজের জন্য ভোট চাইলেন মিন্টু
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেনী-৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, আমি এই প্রথম নির্বাচন করতে এসেছি। এর আগে আমার বাবার ও ভাইয়ের জন্য নির্বাচন করেছি। নির্বাচনে ধানের শীষকে বিজয়ী করলে এলাকার উন্নয়নে আমি সর্বাত্মক কাজ করবো।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেলে আবদুল আউয়াল মিন্টুর ফেনীর দাগনভূঞায় আগমন উপলক্ষে শোডাউন ও পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন।
বিএনপি নেতা হামিদুল হক ডিলারের সভাপতিত্বে ও ফেনী জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারীর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন দাগনভূঞা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকবর হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সাইদুর রহমান জুয়েল ও সদস্যসচিব এস এম কায়সার এলিন, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন খন্দকার সদস্যসচিব নঈম উল্যাহ চৌধুরী বরাত প্রমুখ।
এর আগে, দুপুরে ফেনীর প্রবেশদ্বার ফতেহপুরে বিএনপির নেতাকর্মীরা মোটরসাইকেল ও গাড়িবহর নিয়ে আবদুল আউয়াল মিন্টুকে স্বাগত জানান।
