বঙ্গোপসাগর থেকে ১২ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিনের অদূরে মাছ ধরার সময় বাংলাদেশি ১২ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ভোরে সেন্টমার্টিনের ছেড়াদিয়া পূর্বে মাছ ধরার সময় তাদের ধরে নিয়ে যায়।

আটকরা হলেন- সেন্টমার্টিনের মো. কবির, আব্দুর রহমান, মো. লেডু মিয়া, মো. রমিস আহমদ, আব্দুর রশিদ, মো. জিয়াউর রহমান, আমানুল্লাহ, ওসমান, আবু তাহের, আব্দুল্লাহ এবং শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা দুজন থেকে মো. আলমের পরিচয় জানা গেলো অপরজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

সেন্টমার্টিনের বাসিন্দা জেলে আব্দুল গফুর জানান, ভোরে বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিনের ছেঁড়াদিয়া এলাকায় জেলেরা মাছ ধরার সময় সেন্টমার্টিনের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নুর আহমেদের ট্রলারটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়। নিদিষ্ট গতি থেকে সরে গেলে আরাকান আর্মির সদস্যরা ট্রলারে থাকা ৬ জেলেকে আটক করে। অপরদিকে সেন্টমার্টিন ৫ ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. ইলিয়াসের ট্রলারে থাকা ৬ জেলেকে ধরে নিয়ে যায় আরাকান আর্মি।

টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন জানান, ভোরে দুটি ট্রলারসহ ১২ জেলেকে আরাকান আর্মির সদস্যরা ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়েছি। তবে মাছ ধরার সময় জেলেদের সতর্ক থাকতে হবে। যাতে বাংলাদেশ সীমানা তারা অতিক্রম না করেন।

