শাবল দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা, স্বামীর যাবজ্জীবন

শাবল দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা, স্বামীর যাবজ্জীবন
ঝিনাইদহে স্ত্রীকে হত্যার দায়ে মতিয়ার রহমান (৫০) নামে একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রাম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) বিকেলে ঝিনাইদহের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. এমরান হোসেন চৌধুরী এ দণ্ডাদেশ দেন।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী আব্দুল ওহাব এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
কারাদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত মতিয়ার রহমান কালীগঞ্জ উপজেলার চাদবা গ্রামের মৃত নজের আলী মণ্ডলের ছেলে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১০ আগস্ট দিনগত গভীর রাতে কথা-কাটাকাটির এ পর্যায়ে মতিয়ার রহমান তার স্ত্রী পারুলকে লোহার শাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই পারুল মারা যান। এ ঘটনায় নিহতের বাবা ইসাহাক মণ্ডল বাদী হয়ে কালীগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেন।
রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট এসএম মশিয়ুর রহমান বলেন, বাদীপক্ষ ন্যায়বিচার পেয়েছে। তবে সর্বোচ্চ শাস্তির জন্য তারা আপিল করবেন কি-না, সেটা তারা আলোচনা করে পরে সিদ্ধান্ত নেবেন।
এম শাহজাহান/এসআর/জেআইএম