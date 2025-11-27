ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রকাশ্যে গুলিতে দুজন গুলিবিদ্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রকাশ্যে গুলিতে দুজন গুলিবিদ্ধ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে প্রকাশ্যে গুলিতে দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাদের ২৫০ শয্যা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাত পৌনে ৭টার দিকে পৌর এলাকার কান্দিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন ওই এলাকার টুটুল মিয়া ও শিহাব উদ্দিন। টুটুলের পায়ে ২০-২৫টি রাবার বুলেট ও শিহাব উদ্দিনের হাত-পায়ে কয়েকটি গুলি রয়েছে। তবে চিকিৎসক জানিয়েছেন, দুজনই শঙ্কামুক্ত।
স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, কান্দিপাড়ার মাদরাসা রোডে পপুলার প্রেসের সামনে দাঁড়িয়ে চা পান করছিলেন টুটুল মিয়া। এসময় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়। এতে তার ডান পায়ে ছররা গুলি লাগে। আহত হন পাশে থাকা শিহাব উদ্দিন নামে আরও একজন।
আহত টুটুল মিয়া জানান, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় শাকিল নামের একজন তাকে গুলি করেন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
টুটুলের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে শাকিলের বিভিন্ন অপকর্মের প্রতিবাদ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি এ কাণ্ড ঘটান।
আহত শিহাব উদ্দিন জানান, তিনি টুটুল মিয়ার পাশেই দাঁড়িয়ে ঝালমুড়ি খাচ্ছিলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই টুটুল মিয়াকে গুলি করা হলে তার হাতে ও পায়ে গুলি লাগে। ‘কী হয়েছে’ বলে এগিয়ে গেলে তাকেও গুলি করতে উদ্যত হন ওই ব্যক্তি। পরে তিনি সরে যান।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নূর ইবনে বিন সিফাত জানান, একজনের পায়ে ২০-২৫টির মতো রাবার বুলেট রয়েছে। তবে দুজনই শঙ্কামুক্ত। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, আধিপাত্য বিস্তার নিয়ে এ ঘটনা ঘটে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর