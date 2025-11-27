  2. দেশজুড়ে

চোর ধরিয়ে দিতে লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

প্রকাশিত: ১০:১৭ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়া ব্যক্তি

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে চোর ধরিয়ে দিতে এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা দিয়েছেন মুহাম্মদ শেফা নামের এক ব্যবসায়ী।

তার বোনের বাসায় চুরি করতে যাওয়া এক অপরিচিত ব্যক্তির চেহারা সিসি ফুটেজে দেখা গেছে। কেউ ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করে দিতে পারলে শনাক্তকারীর পরিচয় গোপন রেখে পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

চুরির ঘটনায় বাসার মালিক ফারজানা আক্তার বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার ( ২৭ নভেম্বর) জোরারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রোববার (২৩ নভেম্বর) দিনদুপুরে জোরারগঞ্জ থানার টেক্সটাইলের দক্ষিণ পাশে সাহানারা মান্নান টাওয়ার ভবনের চারতলায় প্রবাসী হুমায়ুন কবিরের বাসায় চুরির ঘটনা ঘটে। বাসায় কেউ না থাকায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ১০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে যায় চোর।

ব্যবসায়ী মুহাম্মদ শেফা বলেন, ‘আমার বোন গ্রামের বাড়িতে ছিল। ভাগিনাও কলেজে থাকায় বাসা তালাবদ্ধ থাকে। ২৩ নভেম্বর দুপুর সাড়ে ১২টায় বাসার দরজা ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটে। স্বর্ণালংকারসহ প্রায় ১১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে চোর।’

তিনি আরও বলেন, ‘সিসিটিভি ফুটেজে ওই সময় বাসায় আসা এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখা গেছে। তার পরিচয় কেউ দিতে পারলে তাকে নগদ এক লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সন্ধানদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে।’

এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ হাবিব বলেন, জোরারগঞ্জে চুরির ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

