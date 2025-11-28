  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা-১০

বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৩২ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট-লালমাই) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ করেছেন শতশত নেতাকর্মী।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় মনোনয়ন বঞ্চিত বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার অনুসারিরা নাঙ্গলকোট উপজেলা সদরে এই বিক্ষোভ করেন।

দলীয় সূত্র জানায়, বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন তালিকায় কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট-লালমাই) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবদুল গফুর ভূঁইয়ার নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে ওই আসনে মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার অনুসারীরা দুই উপজেলায় লাগাতার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আসছেন। এর ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তারা কাফনের কাপড় পরে নাঙ্গলকোট উপজেলা সদরে বিক্ষোভ করেন। মিছিলটি উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বটতলায় এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্যদিয়ে শেষ হয়।

‎সমাবেশে বক্তারা বলেন, চূড়ান্ত মনোনয়নে মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়ার নাম ঘোষণার দাবি জানান। এছাড়া দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দেন তারা।

এসময় নাঙ্গলকোট পৌরসভা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম মজুমদার, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্য মিজানুর রহমান মজুমদার ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল সদস্য আব্দুর রহিম সুজন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/এমএস

