  2. দেশজুড়ে

ধামরাইয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০৮:৪২ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
ধামরাইয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে আগুন
ঢাকার ধামরাইয়ে আগুনে পুড়ে যাওয়া বাস/ছবি সংগৃহীত

ঢাকার ধামরাইয়ে সড়কের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুনের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দিনগত রাত ১২টার দিকে উপজেলার সুয়াপুর ইউনিয়নের কুটিরচর ভুট্টা মিলের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাতে সুয়াপুর-খড়ারচর সড়কের কুটিরচর এলাকায় সড়কের ওপর বাসটি দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ি চলে যান বাসমালিক আবুল কালাম। রাত সোয়া ১২টার দিকে বাসে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে তারা পানি ও বালু দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আগুন নির্বাপণ করা দেখতে পায়।

ধামরাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা শামসুল হক মিয়া বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই স্থানীয়রা আগুন নির্বাপণ করেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যায়, কেউ অগ্নিসংযোগ করতে পারে।

ধামরাই থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) পরিমল সূত্রধর বলেন, সুয়াপুর বাজারের নতুন সেতু থেকে কিছুটা দূরে বাসটি দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। আনুমানিক ১২টার দিকে আগুনের ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাসটির আসন ও কাচ পোড়া অবস্থায় দেখা যায়। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত সে বিষয়ে কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

মাহফুজুর রহমান নিপু/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।