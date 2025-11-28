  2. দেশজুড়ে

রামেক হাসপাতালে এলো অনুদানের ৩৬ কোটি টাকার আধুনিক ওষুধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
রামেক হাসপাতালে এলো অনুদানের ৩৬ কোটি টাকার আধুনিক ওষুধ

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩৬ কোটি ১০ লাখ টাকা মূল্যের যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ অনুমোদিত বায়োলজিক ওষুধ অ্যাডালিমুমাব অনুদান দিয়েছে আমেরিকান দাতব্য সংস্থা ডিরেক্ট রিলিফ।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এসব ওষুধ বুঝে পেয়েছেন বলে জানান হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহমেদ।

কারও ক্ষেত্রে ফার্স্ট-লাইন চিকিৎসায় পর্যাপ্ত সাড়া না পাওয়া গেলে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, অ্যাংকাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিসসহ কয়েক ধরনের অটোইমিউন রোগের চিকিৎসায় এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়। ওষুধটি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, ওষুধটি আনার উদ্যোগ নেন মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. আজিজুল হক আজাদ। তাকে সহযোগিতা করেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহমেদ।

রামেক হাসপাতালে এলো অনুদানের ৩৬ কোটি টাকার আধুনিক ওষুধ

এফ এম শামীম আহমেদ বলেন, আমেরিকান দাতব্য সংস্থা ডিরেক্ট রিলিফ আমাদের অনুদান হিসেবে পাওয়া ৯০০ ইনজেকশন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার আমরা এটি বুঝে পেয়েছি। এটির বাজারমূল্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এর একটি প্রি-সিরিঞ্জড ইনজেকশনের দাম প্রায় ৪ লাখ টাকা। এর আগে আমরা অনুদান হিসেবে ইনজেকশন অল্টেপ্লেস পেয়েছিলাম। সেটির মতোই এই ওষুধ ব্যবহারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও রিপোর্টিং বজায় রাখা হবে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডেই এসব বায়োলজিক ইনজেকশন প্রয়োগ করা হবে।

মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. আজিজুল হক আজাদ বলেন, আমরা এর আগে ডিরেক্টরি লেপের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তখন তারা আমাদের বেশ কিছু ওষুধ দিয়েছিল। সেই সময় তারা ইনজেকশন অল্টেপ্লেস আমাদের দেয়। এরপর আমরা তাদের সঙ্গে আরও যোগাযোগ করি। ফলস্বরূপ তারা আমাদের ৯০০ প্রি-সিরিঞ্জ অ্যাডালিমুমাব ইনজেকশন দেয়। এটি একটি যুগান্তকারী ওষুধ। কোনো রোগীর যখন ফাস্ট লাইন ওষুধ কাজ করে না তখন এই ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। একজন রোগীর চার থেকে ছয়টি ইনজেকশন ব্যবহার করা লাগতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ডিরেক্ট রিলিপের কাছে স্তন ক্যান্সারসহ বেশ কিছু ইনজেকশনের আবেদন করেছি। যেহেতু তারা আমাদের পরপর দুটি ইনজেকশন দিয়েছে। আমরা আশা করি আগামীতে তারা আরও কিছু সহায়তা দেবে। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে সেগুলো আমরাই পাই।

এদিকে হাসপাতালে চালু হয়েছে আধুনিক ‘পেইন ক্লিনিক’। রামেক হাসপাতালের বহির্বিভাগের রুম নং-১৯৫ এ এটি খোলা হয়েছে। গত ২৪ নভেম্বর নিতুন এই ওয়ার্ডটির উদ্বোধন করেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহাম্মদ। জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যথাজনিত সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য এটি বিশেষায়িত সেবা দেবে।

এখানে কোমর ব্যথা, ফ্রোজেন শোল্ডার, পিএলআইডি, কারপাল টানেল সিন্ড্রোম, ফাইব্রোমায়ালজিয়া, টেনিস এলবো, জয়েন্ট ব্যথা, নিউরোজেনিক ব্যথা, ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া ও হাঁটুর অস্টিওআর্থ্রাইটিসের আধুনিক চিকিৎসা দেওয়া হবে। ক্যানসারজনিত ব্যথার রোগীরাও সেবা পাবেন।

কনজারভেটিভ চিকিৎসার পাশাপাশি এখানে নার্ভ ব্লক, ইপিডুরাল ইনজেকশন, আল্ট্রাসাউন্ড ও ফ্লুরোস্কপি গাইডেড পেইন ম্যানেজমেন্ট, পিআরপি থেরাপি, ওজোন থেরাপি ও রেডিওফ্রিকোয়েন্সির মতো আধুনিক ইন্টারভেনশনাল সেবা পাওয়া যাবে। মূলত অনুদানের ওষুধগুলো এরপর থেকেই প্রদান করা হবে।

সাখাওয়াত হোসেন/এমএন/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।