চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিদেশি ওয়ান শুটার গান-গুলি উদ্ধার

প্রকাশিত: ১২:৪৬ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে তিনটি বিদেশি ওয়ান শুটার গান ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাতে উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের চকপাড়া বিওপির একটি চৌকস টহল দল সীমান্ত পিলার ১৮৩/৪-এস হতে আনুমানিক ২৫ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাগলা নদীর তীরে অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরে ৫৯ বিজিবি রহনপুর ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজিবির অধিনায়ক গোলাম কিবরিয়া।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, নির্বাচনের পরিস্থিতি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ভারত থেকে অস্ত্রের বড় চালান আসবে। এমন সাংবাদের ভিত্তিতে গত এক মাস যাবৎ ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ ৭৫ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় নিজস্ব গোয়েন্দা কার্যক্রম ও টহল তৎপরতা বাড়ানো হয়। অভিযানের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় চকপাড়া বিওপির একটি চৌকস টহলদল সীমান্ত পিলার ১৮৩/৪-এস হতে আনুমানিক ২৫ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নলডুবি ব্রিজ এলাকায় পাগলা নদীর তীরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় মালিকবিহীন তিনটি বিদেশি ওয়ান শুটার গান ও ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

