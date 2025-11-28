নীলফামারী ইপিজেডে অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকা কারখানা চালু হচ্ছে
নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হওয়া সনিক বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানাটি চালু হচ্ছে আগামী রোববার। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) কারখানাটির পরিচালক সু ইয়াংবাও পোলো বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
কারখানা কর্তৃপক্ষের এক নোটিশে বলা হয়েছে, গত ১৬ থেকে ১৮ নভেম্বর ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকরা আইন বহির্ভূতভাবে একত্রে কাজ বন্ধ করেন ও কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। এ অবস্থায় কারখানা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন অনুযায়ী, গত ১৮ নভেম্বর কারখানার সব কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে কারখানা খোলার বিষয়ে অধিকাংশ শ্রমিকদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে কারখানা উৎপাদন কার্যক্রম পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে কারখানার সব কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব ও ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন আহ্বান জানানো হয়েছে।
উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার বলেন, সনিক কারখানার মালিকপক্ষ, শ্রমিক, জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বেপজা জোন অফিসে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রোববার সনিক বাংলাদেশ লিমিটেড কারখানা পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
আমিরুল হক/কেএইচকে/জিকেএস