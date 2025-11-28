টঙ্গী জোড় ইজতেমায় আরও এক মুসল্লির মৃত্যু

টঙ্গী জোড় ইজতেমায় আরও এক মুসল্লির মৃত্যু
টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে চলমান ৫ দিনের জোড় ইজতেমায় আরও এক মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) জুমার নামাজ চলাকালে তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাবলীগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ী নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান।
মৃত মুসল্লির নাম চাঁন মিয়া (৬০)। তিনি জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার বগারপাড় এলাকার মৃত মজিবুর রহমানের ছেলে। চাকরির সুবাদে তিনি নারায়ণগঞ্জের রঘুনাথপুর এলাকায় ভাড়া থাকতেন।
জানা যায়, জুমার নামাজের সময় তিনি স্ট্রোক করেন। তাৎক্ষণিকভাবে সাথীরা তাকে ইজতেমা মাঠ সংলগ্ন হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ নিয়ে চলমান ৫ দিনের জোড় ইজতেমায় আগত দুই মুসল্লিদের মৃত্যু হয়েছে।
মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/জিকেএস