জামায়াতকে ভোট দিলে আমার মৃতদেহ পাবেন: ফজলুর রহমান

জামায়াতকে ভোট দিলে আমার মৃতদেহ পাবেন: ফজলুর রহমান
“আপনাদের জন্য আমি একটা টাইটেল এনেছি। এই টাইটেলটা হলো আমি হইলাম ‘ফজা পাগলা’। যে হারামজাদারা আমাকে এই টাইটেলটা দিয়েছে, তাদের নাম হলো স্বাধীনতাবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াত। তাদেরকে যদি ভোট দেন, তাইলে আমার মৃতদেহ পাবেন। তাদেরকে ভোট দেবেন আপনারা? দিবেন? আমি আমি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারি।”
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার মৃগা ইউনিয়ন বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এভাবেই কথাগুলো বলেন কিশোরগঞ্জ-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ফজলুর রহমান।
ফজলুর রহমান আরও বলেন, ‘কালকেও আমাকে অত্যন্ত ১০০ বকা দেওয়া হয়েছে। কী বকা দেয় বুঝবেন না আপনারা। কী বকা দেয় সহ্য করা যায় না। আমার অপরাধ কী? আমিতো জামায়াতে ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদেরকে বকি নাই। তারা যখন ৫ আগস্টের পর বলতে শুরু করলো, ৪৭ সনে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল আর ২৪ সনে শেষ মুক্তিযুদ্ধ হইছে। একাত্তর সনে একটা গন্ডগোল হইছিল। এই গন্ডগোলটা ইন্ডিয়া লাগাইয়া দিছিলো, একাত্তর সনে কোনো মুক্তিযুদ্ধ হয় নাই।’
অনুষ্ঠানে ফজলুর রহমানের সহধর্মিণী জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি উম্মে কুলসুম রেখা, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আমিনুল ইসলাম রতন, ইটনা উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম কামাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান স্বপন ঠাকুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এসকে রাসেল/এসআর/জিকেএস