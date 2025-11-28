শরীয়তপুর-১
প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির একাংশের মশাল মিছিল
শরীয়তপুর-১ (পালং-জাজিরা) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাঈদ আহমেদ আসলামকে পরিবর্তনের দাবিতে মশাল মিছিল করেছে দলটির একাংশের নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য সরদার নাসিরউদ্দিন কালুর অনুসারীরা এ মশাল মিছিল করে।
মিছিলটি জেলা প্রশাসকের বাসভবনের সামনের সড়ক থেকে শুরু হয়ে উত্তর বাজার গিয়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এসময় বিক্ষোভকারীরা নাসিরউদ্দিন কালুকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানান।
বিএনপি নেতা সরদার চাঁন মিয়া বলেন, কালু সরদার একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। জেলার অবকাঠামো উন্নয়নে তার অনেক অবদান। তাকে উপেক্ষা করে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তিনি এই এই আসনের বহিরাগত। তাই অবিলম্বে তাকে পরিবর্তন করে কালু সরদারকে বিএনপি থেকে মনোনয়ন দেওয়া হোক। তাকে মনোনয়ন দেওয়া না হলে, আমরা বৃহত্তর কর্মসূচি দিব।
সাবেক কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা আব্দুস সামাদ বেপারী বলেন, আমাদের আসনে অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছে। তাদের মনোনয়ন না দিয়ে ডামুড্যা থেকে বহিরাগতকে দেওয়া হয়েছে। এই আসনে কালু সরদারের বিকল্প নেই।
বিধান মজুমদার অনি/কেএইচকে/এএসএম