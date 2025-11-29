  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর-১

স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন সাবেক ছাত্রদল নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ১০:০১ এএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিলেন সাবেক ছাত্রদল নেতা

ফরিদপুর-১ আসন থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেন রাজ্জাক জুট মিলের কর্ণধার ও বিএনপি ঘরানার ব্যবসায়ী সাবেক ছাত্রদল নেতা আবুল বাশার খান।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাতে মধুখালী উপজেলার আশাপুর এলাকায় রাজ্জাক জুট মিলে জেলা ও তিন উপজেলার গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন। ব্যবসায়ী আবুল বাশার খান মধুখালী উপজেলার বাসিন্দা।

মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। ছোটবেলা থেকেই এই জনপদের নেতৃত্ব নেওয়ার স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন থেকেই এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আবুল বাশার খান বলেন, মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে আমাকে জীবনের শুরুতেই কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ছাত্রজীবনে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং সেই সময়ে জামালপুর ছাত্রদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করি। মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার অভ্যাস তখন থেকেই গড়ে ওঠে।

তিনি আরও বলেন, এলাকার রাজনৈতিক শূন্যতা ও মানুষের অসহায়ত্ব আমাকে ভাবিয়েছে। তাই এলাকার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়াতেই নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসময় তিনি নির্বাচিত হলে মাদক, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিবিরোধী কঠোর অবস্থান নেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

এন কে বি নয়ন/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।