প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা
জানুয়ারির শুরুতে সব বই পাবে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, জানুয়ারির শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা সব বই পাবে। এটা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি। এখনই জেলা পর্যায়ে অনেক বই চলে গেছে। আর প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সকালে ভোলা জেলা প্রশাসকের হলরুমে এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। পিইডিপি-৪ ও চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম সমাপ্তির কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে এ সেমিনার হয়।
ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, শিক্ষকরা হচ্ছেন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তারাই মূল শিক্ষা দেন। আর শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা বরাবরই কাজ করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের আমরা ১০তম গ্রেড দিয়েছি। সহকারী শিক্ষকদের ১১তম গ্রেড দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। আশা করছি সফল হবো।
তিনি আরও বলেন, যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্র হবে। সেগুলো মেরামত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এদিকে পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জেলা পরিষদ হলরুমে প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভুমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা।
ভোলা জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমানের সভাপতিত্ব এসময় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (পিইডিপি-৪) এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. আতিকুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিচালক মিরাজুল ইসলাম উকিল প্রমুখ অতিথি ছিলেন।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এমএন/এমএস