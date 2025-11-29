খাগড়াছড়িতে সেনা অভিযানে ইউপিডিএফের সহকারী কালেক্টর গ্রেফতার

খাগড়াছড়িতে সেনা অভিযানে ইউপিডিএফের সহকারী কালেক্টর গ্রেফতার
পার্বত্য খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সেনাবাহিনীর অভিযানে রিপন ত্রিপুরা (১৯) নামে পাহাড়ের অনিবন্ধিত আঞ্চলিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-ইউপিডিএফ’র সহকারী কালেক্টরকে আটক করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে ১টি ওয়াকিটকি, ২টি মোবাইল ফোন, ১টি চাঁদা আদায়ের রশিদ বই ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মাটিরাঙ্গা সেনা জোনের একটি বিশেষ টহলদল মাটিরাঙ্গা পৌরসভার রসুলপুর রাবার বাগান নামক এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।
মাটিরাঙ্গা জোন অধিনায়ক লে. কর্নেল ইব্রাহিম আধহাম বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে জব্দকৃত সামগ্রীসহ সেনাবাহিনীর হাতে আটক রিপন ত্রিপুরাকে শনিবারের বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মাটিরাঙ্গা থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মাটিরাঙ্গা থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. তফিকুল ইসলাম তৌফিক বলেন, তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন আছে।
এমআরভি/কেএইচকে/জেআইএম